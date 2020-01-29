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Коронавирус превысил показатели атипичной пневмонии по числу зараженных,
Сейчас известно о 5 тысячах 997 людях, которые заражены пневмонией, еще 9 тысяч 239 человек находятся под подозрением. Медики вылечили 103 зараженных.
С атипичной пневмонией врачи боролись с ноября 2002 года по июнь 2003 года. Тогда в Китае заразились 5 тысяч 327 человек, погибли более 900 заболевших.
Напомним, эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.