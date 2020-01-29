Концертному залу рязанской филармонии вернут имя Есенина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Концертному залу рязанской филармонии вернут имя Сергея Есенина. Официальный ответ регионального министерства культуры и туризма
Блудов поблагодарил губернатора Николая Любимова за помощь в решении проблемы. В ответе минкульта говорится, что в настоящее время по вопросу ведутся юридические консультации.
Также отмечается, что на здание филармонии повесили историческую памятную доску 1956 года, увековечивающую факт строительства театра Есенина.
Кроме того, 1 марта в фойе установят бюст поэта.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПитомцы жителей Пронска стали жертвами стаи бродячих собак
|
cледующая новость →Рязанцам рассказали, как утепляют стены жилых домов
Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.