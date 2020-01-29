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В среду, 29 января, к рязанскому Дому ребенка приехали три пожарных расчета. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».
В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что проводятся плановые учения. Эвакуация людей не проводится.
Фото «Яндекс.карты»
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Для решения этой задачи существует множество решений.