Из-за аварии у ТЦ «Премьер» образовалась пробка

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В среду, 29 января, на у ТУ «Премьер» произошло ДТП. Об этом сообщил очевидец аварии.
Из-за аварии на дороге образовалась пробка в сторону центра, ее протяженность составляет 2,5 километр.
Информация о ДТП уточняется.
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