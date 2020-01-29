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13:37, 29 января 2020 261
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Губернатор предложил рязанцам выбрать, как увековечить память хирурга Аллы Левушкиной

Губернатор предложил рязанцам выбрать, как увековечить память хирурга Аллы Левушкиной

Николай Любимов заявил, что рязанцы должны сами выбрать, как увековечить память хирурга Аллы Левушкиной. Об этом губернатор сказал на заседании правительства в среду, 29 января.

Глава региона отметил, что рязанцы относятся к Левушкиной «с безмерным уважением» — так же, как и коллеги из разных городов.

Нужно постараться сделать все возможное, чтобы «сохранить память об этом легендарном докторе», подчеркнул Любимов.

Проведение необходимых мероприятий поручили зампреду правительства Роману Петряеву и министру здравоохранения региона Андрею Прилуцкому.

«Высказаться должны граждане. Надо, чтобы эта инициатива шла не только сверху. Люди должны сами определить, что необходимо сделать для увековечения памяти этого замечательного человека», — заключил губернатор.

Ранее он предлагал увековечить имя старейшего хирурга России Левушкиной памятной доской, лекциями и стипендией.

Напомним, Алла Левушкина умерла 23 января на 93-м году жизни. Она работала врачом около 70 лет и провела более десяти тысяч успешных операций. Женщина стала одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области и прекратила оперировать, когда ей было уже за 90 лет.

К 90-летию Левушкиной о ней рассказала британская газета, а позже ряд материалов выпустили крупнейшие мировые СМИ. После этого рязанка заявила, что относится к своей славе «печально».

В ноябре 2017 года на телеканале «Россия 1» показали выпуск «Прямого эфира с Андреем Малаховым» с участием Аллы Левушкиной. В передаче женщина рассказала о своем 66-летнем рабочем стаже и поделилась секретом долголетия.


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