Губернатор предложил рязанцам выбрать, как увековечить память хирурга Аллы Левушкиной

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Николай Любимов заявил, что рязанцы должны сами выбрать, как увековечить память хирурга Аллы Левушкиной. Об этом губернатор сказал на заседании правительства в среду, 29 января.
Глава региона отметил, что рязанцы относятся к Левушкиной «с безмерным уважением» — так же, как и коллеги из разных городов.
Нужно постараться сделать все возможное, чтобы «сохранить память об этом легендарном докторе», подчеркнул Любимов.
Проведение необходимых мероприятий поручили зампреду правительства Роману Петряеву и министру здравоохранения региона Андрею Прилуцкому.
«Высказаться должны граждане. Надо, чтобы эта инициатива шла не только сверху. Люди должны сами определить, что необходимо сделать для увековечения памяти этого замечательного человека», — заключил губернатор.
Ранее он предлагал
Напомним, Алла Левушкина
К 90-летию Левушкиной о ней
В ноябре 2017 года на телеканале «Россия 1» показали выпуск «Прямого эфира с Андреем Малаховым» с участием Аллы Левушкиной. В передаче женщина
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