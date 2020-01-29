Фоторепортаж из новой БСМП в Рязани

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В конце 2019 года на в Рязани на улице Гоголя завершилось строительство больницы скорой медицинской помощи. Стоимость работ с учетом оборудования составила почти 5,7 миллиарда рублей.
Корреспондент РЗН. инфо посетил новую больницу, сделал фоторепортаж и пообщался с главврачом БСМП Виктором Филимоновым и его заместителем по хирургической помощи и организационной работе Андреем Мельникым.
Подробнее о дате открытия, новом оборудовании и развитии медицинского туризма читайте в разделе «
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.