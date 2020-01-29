Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:52, 29 января 2020 98
 0    0

Будущее троллейбусного депо в Горроще обсудят на слушаниях

Будущее троллейбусного депо в Горроще обсудят на слушаниях

Будущее троллейбусного депо в Горроще обсудят на слушаниях. Оповещение о их проведении официально опубликовали в среду, 29 января.

Предметом слушаний станет изменение Генплана на участке площадью 2,7 га на улице Дзержинского № 21. Территорию с зоны делового, общественного и коммерческого назначения намерены перевести в зону образовательных учреждений.

Обсуждение пройдет в четверг, 27 февраля, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.

Ранее о строительстве школы на месте депо заявлял губернатор Николай Любимов.

Напомним, депо на улице Дзержинского «законсервировали» в сентябре 2016 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 минуты назад
Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Для решения этой задачи существует множество решений.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 912
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 170
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 611
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 783
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 489
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум