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Будущее троллейбусного депо в Горроще обсудят на слушаниях. Оповещение о их проведении официально опубликовали в среду, 29 января.
Предметом слушаний станет изменение Генплана на участке площадью 2,7 га на улице Дзержинского № 21. Территорию с зоны делового, общественного и коммерческого назначения намерены перевести в зону образовательных учреждений.
Обсуждение пройдет в четверг, 27 февраля, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.
Ранее о строительстве школы на месте депо
Напомним, депо на улице Дзержинского «
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