Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:54, 28 января 2020 96
 0    0

Жителя Кадома лишили «прав» за пьяное вождение

Жителя Кадома лишили «прав» за пьяное вождение

Жителя Кадома лишили «прав» за то, что он повторно сел за руль пьяным. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. «Он не сделал должных выводов для себя, снова сел за руль в состоянии опьянения и совершил поездку за новой порцией спиртного», — говорится в сообщении.

Машину остановили сотрудники ДПС. На этот раз в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 160 часам обязательных работ и лишили «прав» на полтора года.

Приговор вступил в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
От мороза не убежишь. Как выбрать подходящую шапку для бега в холод

От мороза не убежишь. Как выбрать подходящую шапку для бега в холод

Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 663
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 098
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 550
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 581
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 267
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум