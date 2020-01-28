Жителя Кадома лишили «прав» за пьяное вождение

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Жителя Кадома лишили «прав» за то, что он повторно сел за руль пьяным. Об этом сообщил
Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. «Он не сделал должных выводов для себя, снова сел за руль в состоянии опьянения и совершил поездку за новой порцией спиртного», — говорится в сообщении.
Машину остановили сотрудники ДПС. На этот раз в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК.
В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 160 часам обязательных работ и лишили «прав» на полтора года.
Приговор вступил в законную силу.
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