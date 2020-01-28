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16:24, 28 января 2020 168
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За год рязанцы направили в мэрию более 20 тысяч обращений

За год рязанцы направили в мэрию более 20 тысяч обращений

За 2019 год рязанцы направили в мэрию более 20 тысяч обращений. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Всего рассмотрели 15 638 вопросов, 14 930 из которых поступили в письменной и электронной форме. Отмечается, что для передачи информации в администрацию рязанцы активно пользовались соцсетями.

При этом наибольшее количество обращений было адресовано в управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта.

Во время личных приемов глава администрации Елена Сорокина и ее заместители приняли 297 человек, руководители структурных подразделений — 256.

«Обращения граждан в администрацию позволили своевременно устранять недостатки в работе систем отопления и водоснабжения, проводить работу с коммерческими перевозчиками и управляющими организациями, убирать несанкционированные свалки и проводить другую оперативную работу», — отметили в мэрии.

С информацией по обращениям граждан можно ознакомиться на сайте администрации, где размещены графики личных приемов на 2020 год, а также отчеты о работе.


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