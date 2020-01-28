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Фото: Pixabay.com
Во всех школах Рязанской области запретили мобильные на уроках. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном министерстве образования.
Запрет распространяется только на время уроков. Новое правило введено «для минимизации воздействия на детей мобильных средств телефонной связи».
Отметим, что решение о запрете принимала каждая школа отдельно по
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