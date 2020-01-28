Внук Федора Полетаева посмотрел в Скопине спектакль, посвященный Герою

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 24 января, молодежный театр «Предел» в Скопине показал спектакль «Как много желтых снимков на Руси». Постановка посвящена Герою Советского Союза и Национальному герою Италии Федору Полетаеву, пишет издательство «
По словам режиссера Владимира Деля, актеры пытались передать отношение молодого поколения к человеку, который стал героем двух народов. Дель назвал постановку «спектаклем-воспоминанием» и «спектаклем-молитвой».
Одним из зрителей стал внук Героя Федор Михайлович Полетаев, который специально приехал в Скопин из Рязани.
Полетаев поблагодарил «Предел» и отметил, что в спектакле «ярко звучит тема малой родины».
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