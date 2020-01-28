Виталий Мутко получил новое назначение

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Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ»,
На своем посту Мутко будет заниматься вопросами развития ипотеки, строительством домов для обманутых дольщиков и проблемами городской среды.
Справка:
АО «Дом.РФ» (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.
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