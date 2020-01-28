Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:12, 28 января 2020 334
 0    0

В «Водоканале» высказались об артезианских скважинах в Кальном, на месте которых планируют строительство 1

В «Водоканале» высказались об артезианских скважинах в Кальном, на месте которых планируют строительство

Фото: Pixabay.com

В «Водоканале» высказались об артезианских скважинах в Кальном, на месте которых планируют строительство. Во вторник, 28 января, главный инженер предприятия Юрий Феоктистов заявил, что использовать их для водозабора нельзя.

«Эти скважины принадлежали электроламповому заводу с 1938 года. Мы пользовались этой водой до 2008 года, но ее качество было негативное и требовало дополнительной очистки. А самое главное — скважины были частными. Сейчас их там вообще нет, они забетонированы на глубину 100 метров. Частник получил разрешение и произвел эту работу», — отметил Феоктистов.

По его словам, для их использования потребуется станция обезжелезивания воды.

«Это не панацея для жителей города», — заключил главный инженер.

Напомним, в Рязани планируется возведение трех многоэтажек на месте артезианских скважин рядом с гипермаркетом «Лента» в Кальном. Рязанцы выступают против строительства и собирают подписи.

Ранее жители Кального и Песочни на протяжении недели жаловались на «рыбный» запах воды.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции 1

Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 784
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 109
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 562
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 628
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 361
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум