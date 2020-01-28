RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В «Водоканале» высказались об артезианских скважинах в Кальном, на месте которых планируют строительство. Во вторник, 28 января, главный инженер предприятия Юрий Феоктистов заявил, что использовать их для водозабора нельзя.
«Эти скважины принадлежали электроламповому заводу с 1938 года. Мы пользовались этой водой до 2008 года, но ее качество было негативное и требовало дополнительной очистки. А самое главное — скважины были частными. Сейчас их там вообще нет, они забетонированы на глубину 100 метров. Частник получил разрешение и произвел эту работу», — отметил Феоктистов.
По его словам, для их использования потребуется станция обезжелезивания воды.
«Это не панацея для жителей города», — заключил главный инженер.
Напомним, в Рязани
Ранее жители Кального и Песочни на протяжении недели
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэрия рассказала о коротком замыкании в рязанском троллейбусе
|
cледующая новость →В Спасском районе перекрыли два моста через Оку
Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.