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11:40, 28 января 2020 198
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В среду на Солотчинском шоссе отключат свет

В среду на Солотчинском шоссе отключат свет

В среду, 29 января, на Солотчинском шоссе отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работа на воздушной линии электричества в домах с 58 по 70 не будет до 16:30.

До этого времени свет также отключат в домах с 40 по 49 по улице Санаторий и в комплексе «Елочка» в Солотче.


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