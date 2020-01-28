В среду на Солотчинском шоссе отключат свет

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В среду, 29 января, на Солотчинском шоссе отключат свет. Об этом сообщила
Из-за работа на воздушной линии электричества в домах с 58 по 70 не будет до 16:30.
До этого времени свет также отключат в домах с 40 по 49 по улице Санаторий и в комплексе «Елочка» в Солотче.
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