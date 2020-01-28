В Спасском районе перекрыли два моста через Оку

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Во вторник, 28 января, в Спасском районе перекрыли два наплавных моста через Оку. Об этом сообщила
Речь идет о переправах у сел Фатьяновка и Троица. Около них выставили предупреждающие знаки.
Отмечается, что дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездная дорога.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.