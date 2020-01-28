В Скопинском районе остановили машину, в которой с нарушениями перевозили десять пассажиров

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Фото: УМВД по Рязанской области
На 270-ом километре дороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе остановили машину с десятью пассажирами. За рулем находился гражданин Узбекистана, сообщила
При проверке документов полицейские установили, что пассажиров перевозят с нарушениями. Кроме того, в автомобиле установили дополнительный ряд сидений.
В отношении водителя составили протоколы по части 1 статьи 12.5 м части 1 статьи 12.23 КоАП.
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