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Фото: Pixabay.com
В Рыбном приостановили акции по раздельному сбору мусора. Об этом сообщила эковолонтер
Акции временно прекратили из-за небольшого количества участников.
«У нас набираются очень маленькие объемы, и переработчику невыгодно ездить к нам город», — пояснила женщина.
По ее словам, сейчас активисты ищут помещение, куда можно будет свозить вторсырье, чтобы накопить нужный объем.
Расписание акций по раздельному сбору мусора в Рязани есть
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Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.