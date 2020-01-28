В путятинском селе отремонтируют обелиск воинам Великой Отечественной

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Фото: Издательство «Пресса»
В путятинском селе Летники отремонтируют обелиск погибшим воинам Великой Отечественной войны. Работы проведут в этом году на деньги местных жителей, сообщило издательство «
Из села на фронт ушли 300 человек, 168 не вернулись. В память о погибших в 1980 году установили обелиск.
За ним ухаживали жители, но, как отмечается глава Береговского сельского поселения Василий Баландин, они уже не справляются. По его словам, основание начало разрушаться, а стела наклонилась.
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