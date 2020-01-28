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Фото: УМВД по Рязанской области
В Путятинском районе «УАЗ» вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.
Авария произошла в понедельник, 27 января, на 90 километре дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород.
За рулем был 44-летний житель Липецкой области. Ему потребовалась помощь медиков.
Водитель ехал с «небезопасной скоростью».
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Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.