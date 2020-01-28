В полиции рассказали подробности аварии с внедорожником на Северной окружной

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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В пресс-службе рязанского УМВД рассказали подробности
Во вторник, 28 января, в 12:50 64-летний рязанец на Range Rover ехал по второстепенной дороге и не уступил Ford Focus. В ДТП пострадали 33-летнйи водитель и 64-летний пассажир второй машины получили травмы.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.