В полиции рассказали о сасовском чиновнике, задержанном за пьяную езду

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В рязанском УМВД подтвердили, что в субботу, 25 января, в сасовском селе Сотницыно задержали пьяного водителя без «прав». Ранее сообщалось, что речь идет о главе сельского поселения
Как уточнили в полиции, у 51-летнего водителя Chevrolet Niva были «характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта, неустойчивость походки, резкое покраснение кожных покровов лица».
«По результатам освидетельствования у водителя было установлено 0,278 промилле на литр в выдыхаемом воздухе, — пояснили в полиции. — По результатам водитель привлечен к административной ответственности».
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Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.