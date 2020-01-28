В Подмосковье 72-летняя рязанка ограбила женщину

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В подмосковном Воскресенске задержали 72-летнюю жительницу Рязанской области. Ее подозревают в преступлении, сообщила
33-летняя женщина рассказала полицейским, что в магазине кто-то украл ее сумку с деньгами. Ущерб оценили в 33 тысячи рублей.
Оперативники установили, что к краже причастна 72-летняя пенсионерка, ее разыскали и задержали.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье 158 УК, которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время рязанка находится под подпиской о невыезде.
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