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В Пермском крае мужчина облил бывшую жену бензином и поджег, об этом
Известно, что инцидент произошел в городе Соликамске. Мужчина пришел в магазин, где его экс-супруга работала кассиром, и поджег ее. Коллега пострадавшей потушила женщину из огнетушителя и вызвала «скорую».
Сейчас пострадавшая в реанимации с ожогами на 35% тела. 41-летнего мужчину задержали, ранее он был судим.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.