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9:47, 28 января 2020 105

В компании «Еламед» определили фокус развития на ближайшие три года

В компании «Еламед» определили фокус развития на ближайшие три года

Компания «Еламед» проводит изменения для укрепления конкурентного преимущества, завоевания прочных позиций на рынке, привлечения и сохранения талантов. Для этого используются концепции и прикладной инструментарий методологии Адизеса, которые успешно применяют по всему миру для ускорения организационных преобразований, рассказали в компании.

В рамках действующей миссии: «Развивая и применяя инновационные технологии опыт и знания, мы осуществляем свой вклад в здоровье людей» в компании определили следующие ценности:

  • «Мы постоянно развиваемся»;
  • «Мы ценим наших сотрудников»;
  • «Мы строим отношения на взаимном уважении и доверии».

По словам представителей компании, в формате совместной работы консультантов Института Адизеса и менеджмента компании, на основе анализа факторов внешней и внутренней среды и стратегических приоритетов сформулировали ключевые изменения, которые необходимо осуществить в организации.

Так, определены общие и финансовые цели, которые разделяют и поддерживают все члены управленческой команды.

После анализа компетенций, технологий и производственных возможностей выявили основные сильные стороны компании:

  • собственное производство с возможностью масштабирования;
  • лояльность ведущих врачей страны;
  • богатый опыт организации клинических исследований.

В фокусе развития компании в 2020—2022 годах — группа физиотерапевтических аппаратов АЛМАГ, расширение линеек продукции для ЛПУ, поиск новых продуктов.


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