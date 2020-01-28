В компании «Еламед» определили фокус развития на ближайшие три года

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Компания «Еламед» проводит изменения для укрепления конкурентного преимущества, завоевания прочных позиций на рынке, привлечения и сохранения талантов. Для этого используются концепции и прикладной инструментарий методологии Адизеса, которые успешно применяют по всему миру для ускорения организационных преобразований, рассказали в компании.
В рамках действующей миссии: «Развивая и применяя инновационные технологии опыт и знания, мы осуществляем свой вклад в здоровье людей» в компании определили следующие ценности:
По словам представителей компании, в формате совместной работы консультантов Института Адизеса и менеджмента компании, на основе анализа факторов внешней и внутренней среды и стратегических приоритетов сформулировали ключевые изменения, которые необходимо осуществить в организации.
Так, определены общие и финансовые цели, которые разделяют и поддерживают все члены управленческой команды.
После анализа компетенций, технологий и производственных возможностей выявили основные сильные стороны компании:
В фокусе развития компании в 2020—2022 годах — группа физиотерапевтических аппаратов АЛМАГ, расширение линеек продукции для ЛПУ, поиск новых продуктов.
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