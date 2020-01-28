В Китае арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении коронавирусом

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Фото: Pixabay.com
В пригороде Пекина арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении коронавирусом. Он написал, что болен и специально ходил в места массового скопления людей, передает
22-летний задержанный оказался здоровым. Во время дачи показаний, он заявил, что хотел устроить розыгрыш.
Мужчину арестовали по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с умышленным распространением ложной информации о терроризме. В полиции предупредили, что будут строго наказывать тех, кто распространяет слухи и сеет панику.
Напомним, в КНР сейчас эпидемия нового коронавируса. По последним данным число жертв коронавируса
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.