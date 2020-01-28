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10:03, 28 января 2020 166
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В Китае арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении коронавирусом

В Китае арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении коронавирусом

Фото: Pixabay.com

В пригороде Пекина арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении коронавирусом. Он написал, что болен и специально ходил в места массового скопления людей, передает РИА Новости со ссылкой на полицию района Тунчжоу.

22-летний задержанный оказался здоровым. Во время дачи показаний, он заявил, что хотел устроить розыгрыш.

Мужчину арестовали по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с умышленным распространением ложной информации о терроризме. В полиции предупредили, что будут строго наказывать тех, кто распространяет слухи и сеет панику.

Напомним, в КНР сейчас эпидемия нового коронавируса. По последним данным число жертв коронавируса превысило сотню. Коронавирусом заболели более четырех с половиной тысяч человек.

Симптомы вируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.


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