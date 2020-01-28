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10:29, 28 января 2020 248
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В центре Рязани кроссовер без управления проехал перекресток и врезался в здание музея

В центре Рязани кроссовер без управления проехал перекресток и врезался в здание музея

В центре Рязани кроссовер задом пересек перекресток и врезался в здание музея Солженицына. Инцидент произошел на улице Ленина в понедельник, 28 января.

Судя по записи с видеорегистратора, которую опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани», в 15:23 машина, стоящая у края дороги на «аварийке», покатилась назад и, миновав пешеходный переход, заехала на тротуар и уперлась в здание.

По словам очевидцев, водителя в автомобиле не было. «Хорошо хоть, что пешеходы не пострадали», — отметили рязанцы.

Видео Елены Архиповой, кроссовер можно увидеть с 30-ой секунды


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