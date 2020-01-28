В центре Рязани кроссовер без управления проехал перекресток и врезался в здание музея

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В центре Рязани кроссовер задом пересек перекресток и врезался в здание музея Солженицына. Инцидент произошел на улице Ленина в понедельник, 28 января.
Судя по записи с видеорегистратора, которую опубликовали в группе «
По словам очевидцев, водителя в автомобиле не было. «Хорошо хоть, что пешеходы не пострадали», — отметили рязанцы.
Видео Елены Архиповой, кроссовер можно увидеть с 30-ой секунды
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьФигурантов дела о «Детском питании» в Рязани вновь отказались выпускать из СИЗО
|
cледующая новость →Автоинспекторы предупредили рязанцев об ухудшении погоды
Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.