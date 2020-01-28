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В аварии у Северной окружной пострадали двое. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе рязанского УМВД.
Во вторник, 28 января, в 13:36 на улице Солнечной столкнулись Ford Focus и Range Rover. Судя по
Подробности аварии уточняются.
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