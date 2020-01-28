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14:22, 28 января 2020 152
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В аварии у Северной окружной пострадали двое

В аварии у Северной окружной пострадали двое

В аварии у Северной окружной пострадали двое. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе рязанского УМВД.

Во вторник, 28 января, в 13:36 на улице Солнечной столкнулись Ford Focus и Range Rover. Судя по видео, легковая машина получила серьезные повреждения.

Подробности аварии уточняются.


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3 дня назад
Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.

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