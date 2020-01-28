У Северной окружной в аварию попали внедорожник и легковушка

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Во вторник, 28 января, у Северной окружной столкнулись внедорожник и легковушка. Видео с места аварии опубликовали в группе «
По предварительным данным, в аварию на улице Солнечной попали Range Rover и Volkswagen. Судя по ролику, легковая машина получила серьезные повреждения.
Подробности уточняются.
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Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.