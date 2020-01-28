Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками

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Самолет Embraer 170 авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками, сообщил «
Известно, что на борту находились 79 человек, включая двух членов экипажа.
Началась проверка.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.