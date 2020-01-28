Рязанское предприятие задолжало сотрудникам три с половиной миллиона

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В 2019 году рязанское предприятие, которое занимается изготовлением, поставкой и обслуживанием медоборудования, задолжало своим сотрудникам более трех с половиной миллионов рублей. Об этом сообщил
Зарплаты также не выплачивали работникам другого рязанского предприятия, где изготавливали медоборудование. Долг руководства составил более сотни тысяч.
При этом отмечается, что на расчетных счетах коммерческих организаций были необходимые суммы.
В отношении руководителей двух предприятий возбудили уголовные дела по части 2 статьи 145.1 УК. Расследование продолжается.
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