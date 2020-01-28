Рязанский пенсионер, которого избили на охоте, прошел проверку на полиграфе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский пенсионер Николай Борисов, которого избили на охоте, прошел проверку на полиграфе, об этом во вторник, 28 января, п
«Сейчас идет следствие, на днях решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня я прошел проверку на полиграфе. Другая сторона проверку проходить отказалась», — отметил рязанец.
Напомним, инцидент произошел 30 декабря в лесу Кораблинского района. По словам пострадавшего, его избили, после этого за ноги прицепили к машинному тросу и повезли по лесу. Об этом он рассказал в
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВиталий Мутко получил новое назначение
|
cледующая новость →Рязанцы пожаловать на отсутствие записи детей на УЗИ сердца. В поликлинике объяснили причину
Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.