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19:34, 28 января 2020 210
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Рязанский пенсионер, которого избили на охоте, прошел проверку на полиграфе

Рязанский пенсионер, которого избили на охоте, прошел проверку на полиграфе

Рязанский пенсионер Николай Борисов, которого избили на охоте, прошел проверку на полиграфе, об этом во вторник, 28 января, пишет Vidsboku.

«Сейчас идет следствие, на днях решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня я прошел проверку на полиграфе. Другая сторона проверку проходить отказалась», — отметил рязанец.

Напомним, инцидент произошел 30 декабря в лесу Кораблинского района. По словам пострадавшего, его избили, после этого за ноги прицепили к машинному тросу и повезли по лесу. Об этом он рассказал в ролике на YouTube. В источнике указано, что мужчина написал заявление в полицию, сняв побои. Позже в полиции рассказали, что по факту избиения будет проводится проверка.


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