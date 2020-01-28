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12:54, 28 января 2020 94
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Рязанский охотник предстанет перед судом за случайное убийство человека

Рязанский охотник предстанет перед судом за случайное убийство человека

Рязанский охотник предстанет перед судом за то, что случайно застрелил человека. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 4 сентября 2019 года на озере около села Казарь Рязанского района, куда компания мужчин приехала охотиться на уток. Известно, что 66-летний подозреваемый был пьян, он находился в лодке с 30-летним потерпевшим и «в результате неосторожного обращения с оружием» выстрелил в него. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В отношении охотника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, материалы передали в суд.


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