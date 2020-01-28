Рязанский охотник предстанет перед судом за случайное убийство человека

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский охотник предстанет перед судом за то, что случайно застрелил человека. Об этом сообщил
Трагедия произошла 4 сентября 2019 года на озере около села Казарь Рязанского района, куда компания мужчин приехала охотиться на уток. Известно, что 66-летний подозреваемый был пьян, он находился в лодке с 30-летним потерпевшим и «в результате неосторожного обращения с оружием» выстрелил в него. От полученных травм мужчина
В отношении охотника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, материалы передали в суд.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец едва не задушил девушку, которая пришла к нему на свидание
|
cледующая новость →В среду в Рязанской области потеплеет до +2 градусов
Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.