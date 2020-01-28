Рязанским водителям рассказали, как правильно тормозить в гололед

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Автоэксперт Илья Пименов в
Первой вредной привычкой автомобилистов он назвал быстрые нажатия педали тормоза. В случае экстренной ситуации, это может удлинить тормозной путь.
Автор статьи также посоветовал владельцам машин с механической коробкой передач тормозить сначала двигателем, постепенно переходя к первой передаче.
При этом в гололед не стоит тормозить при помощи ручника, в таком случае заблокируются задние колеса. Отмечается, что автомобиль будет скользить и пойдет боком при небольшой ошибке в рулении.
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