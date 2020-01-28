Рязанские врачи по частям собрали мотоциклиста, попавшего в серьезную аварию летом 2018 года

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Рязанские врачи по частям собрали Руслана Мотыгулина — мотоциклиста, который летом 2018 года попал в серьезную аварию на Московском шоссе. Мужчине установили 48 винтов и 5 пластин, сообщил
Ранним утром 28 июля мотоцикл Руслана врезался в Toyota Camry, которая нарушила ПДД и проехала на «красный». Оказалось, что за рулем иномарки
«На месте ДТП по стечению обстоятельств оказалась врач-реаниматолог ОКБ Екатерина Пахомкина. Она оказала первую помощь пострадавшему, вызвала скорую и сообщила коллегам в больницу о сложном пациенте», — говорится в сообщении.
Пострадавший получил переломы рук и ног, он провел в реанимации пять дней. Затем врачи выполнили остеосинтез костей предплечья, остеосинтез бедренной и таранной костей — скрепили кости металлоконструкциями. Руслан провел в больнице больше месяца, после этого потребовалась продолжительная реабилитация.
Спустя полтора года винты и пластины стали мешать мужчине, поэтому их решили извлечь. Операция продлилась больше часа, ее проводили три хирургические бригады.
«Теперь пациенту предстоит продолжить реабилитацию. А после, по его же собственному признанию, он вновь вернется к мотоциклу», — говорится в сообщении.
Напомним, момент аварии попал на
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