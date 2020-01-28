Рязанская полиция ищет очевидцев двух смертельных ДТП с пешеходами

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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП, в результате которых погибли пешеходы. Информацию опубликовали на
Известно, что в 21:50 четверга, 23 января, напротив дома №12 по улице Тимуровцев 22-летний водитель Subaru Forester
Примерно в 7:10 субботы, 25 января, у дома №1-а строение 5 по улице Интернациональной 26-летний мужчина на Lada Granta
От полученных травм пешеходы скончались.
Всех, кто что-то знает об этих ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет №13.
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