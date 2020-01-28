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Рязанец едва не задушил девушку, которая пришла к нему на свидание, об этом
В полицию обратилась 34-летняя рязанка, она сообщила, что ее угрожал убить знакомый мужчина.
По предварительной информации, 32-летний мужчина пригласили девушку на свидание. Они сели в машину, после этого злоумышленник начал приставать к подруге. Затем рязанец взял ее за горло и попытался задушить.
Рязанка вызвала оперативников. Мужчину утихомирили.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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