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19:08, 28 января 2020 72
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Рязанцы пожаловать на отсутствие записи детей на УЗИ сердца. В поликлинике объяснили причину

Рязанцы пожаловать на отсутствие записи детей на УЗИ сердца. В поликлинике объяснили причину

Фото: Pixabay.com

Рязанцы пожаловать на отсутствие записи детей на УЗИ сердца в детской поликлинике №2. Соответствующий пост опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте» во вторник, 28 января.

«Третью неделю пытаемся записать ребенка на УЗИ сердца. Запись ведется только по вторникам. Приходишь во вторник, а тебе говорят приходи в пятницу. Талон не взять, видимо, аппарат тут для красоты уже четыре месяца не работает. А самое главное, что те, кто записывают на УЗИ отсутствуют на рабочем месте», — написал рязанец.

Главврач поликлиники № 2 Елена Калинина объяснила корреспонденту РЗН. инфо, что самостоятельно записаться на УЗИ нельзя уже около трех месяцев.

«Теперь попасть на УЗИ можно только по назначению врача: профильного или участкового», — отметила Калинина.

Также она объяснила массовый ажиотаж на проведение УЗИ сердца для детей.

«С прошлого года во всех спортивных школах и секциях по требованию минспорта ежегодно начали требовать УЗИ сердца от детей. Из-за этого дети с пороками сердца, то есть те кому срочно необходимо УЗИ не могут попасть на обследование, именно поэтому мы закрыли прямую запись», — подчеркнула главврач.


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