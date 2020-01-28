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Рязань стала третьим городом, где сыграют хоккеисты китайских клубов. Соответствующий пост, опубликовали в официальной
В посте рассказали, что до приезда в Рязань хоккеисты уже сыграли в Казани и в Нижнем Новгороде. Кроме того, авторы отметили, что после прилета в Россию всех игроков осматривают.
«Игроков из Поднебесной обследуют по определенному предписанию Роспотребнадзора, которое содержит ряд пунктов, обозначающих обязательные для выполнения процедуры осмотра. И только после того, как хоккеисты пройдут все необходимые медицинские процедуры, им дают допуск на игру», — сообщили в ХК «Рязань», заверив, что приезд китайских хоккеистов в Рязань и посещение домашних игр не несет для горожан никакой опасности.
Напомним, в КНР сейчас эпидемия нового коронавируса. По последним данным число жертв коронавируса
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