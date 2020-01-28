Российских туристов вывезут из Китая за неделю

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Фото: Pixabay.com
Российские туристы вернутся на родину из Китая до 4 февраля,
Отмечается, что сейчас в Китае находятся 5,6 тысячи туристов, которые отдыхают по организованным турам.
Напомним, эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года.
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Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.