Россияне взяли рекордное за шесть лет число кредитов на покупку автомобиля

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В прошлом году году россияне взяли 947 тысяч кредитов на новые и подержанные автомобили — это рекорд за последние шесть лет. Об этом
Отмечается, что доходы граждан сокращаются, но снижаются и ставки в банках. В «Автостате» указали, что рынок поддерживают льготные госпрограммы, такие как «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
На этот год значительного роста автокредитов не ждут. Как отметили в Национальном рейтинговом агентстве, желание россиян взять кредит будет ограничиваться тем, что тормозится рост их доходов.
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