После принудительного лечения от наркомании рязанец попал в колонию

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В Рязанском районе осудили наркомана-рецидивиста. Об этом сообщил
Известно, что летом 2019 года у мужчины обнаружили крупную партию «синтетики», которую он употреблял. До этого его уже судили за незаконный оборот наркотиков.
В суде мужчина признал свою вину и раскаялся, его направили на принудительное лечение. Учитывая, что у рязанца есть несовершеннолетние дети, а также то, что он повторно нарушил закон, его приговорили к четырем годам и четырем месяцам заключения в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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