На жителя Песочни завели уголовное дело за незаконную торговлю алкоголем

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Фото: Pixabay.com
На рязанца завели уголовное дело за незаконную торговлю алкоголем. Об этом
На 53-летнего жителя одного из домов на улице Октябрьский городок пожаловались соседи. В ноябре к нему применили административное наказание по части 1 статьи 14.17.1 КоАП. Теперь в отношении рязанца возбудили уголовное дело.
По статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно») мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.
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