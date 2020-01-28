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11:27, 28 января 2020 99
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На восьми рязанских улицах отключили холодную воду

На восьми рязанских улицах отключили холодную воду

Утром во вторник, 28 января, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе до 12:00 воды не будет в домах 1, 7, 11, 12, 13, 14, 14-а, 14 корпус 1, 18 по улице Кирпичный завод.

В 16:00 воду дадут по следующим адресам:

  • улица Дзержинского, дома 74-76, 78 (школа №16), 80, 82;
  • улица Гагарина, дома 40, 42, 44;
  • улица Татарская, дом 29/44.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица 1-я Прудная, дома 16, 16-а, 18-а (детсад №105), 20-а, 7 (частный сектор), 9 (частный сектор);
  • улица Крупской, дом 3 корпус 2;
  • улица Юбилейная, дом 11.

Кроме того, после окончания работ воду дадут в доме 6 по улице Карла Маркса.


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