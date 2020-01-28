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Утром во вторник, 28 января, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за работ на водопроводе до 12:00 воды не будет в домах 1, 7, 11, 12, 13, 14, 14-а, 14 корпус 1, 18 по улице Кирпичный завод.
В 16:00 воду дадут по следующим адресам:
До 17:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, после окончания работ воду дадут в доме 6 по улице Карла Маркса.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.