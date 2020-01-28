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Фото: Pixabay.com
Мошенник украл с карты рязанца 130 тысяч рублей. Об этом
24-летнему горожанину позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он предупредил рязанца о якобы атаке мошенников и попросил передать данные банковской карты и код из СМС-сообщения. Мужчина выполнил просьбу, и с его счета пропали все деньги.
Полиция завела дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»). Злоумышленника ищут. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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