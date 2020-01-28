Мэрия рассказала о коротком замыкании в рязанском троллейбусе

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Мэрия рассказала, о коротком замыкании, которое 28 января произошло в троллейбусе №1 на площади Победы. В пресс-службе горадминистрации заявили, что водитель «предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров».
«Он незамедлительно остановил троллейбус, отключил основные и вспомогательные электрические цепи, высадил пассажиров, приступил к ликвидации очага возгорания с помощью огнетушителя, вызвал пожарных, которые окончательно ликвидировали возгорание», — сообщили в мэрии.
По предварительной информации, причиной пожара стало
Напомним, водителя доставили в БСМП с
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