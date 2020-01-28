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Кристина Орбакайте сломала ногу. Певица рассказала об этом в
Из-за перелома лодыжки артистке запретили вставать на пострадавшую ногу как минимум шесть недель.
Орбакайте отменила, что впервые за свою карьеру отменила все спектакли и концерты. Она обещала сообщить новые даты.
Фото из
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Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы🤷♀️ Перелом лодыжки 🦶Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку 🙏❤️ #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #слюбовьювдуше
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