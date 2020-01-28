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16:29, 28 января 2020 243
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Из-за «рыбной» воды рязанский «Водоканал» понесет дополнительные расходы, но на тарифе это не отразится

Из-за «рыбной» воды рязанский «Водоканал» понесет дополнительные расходы, но на тарифе это не отразится

Фото: Pixabay.com

Из-за «рыбной» воды рязанский «Водоканал» понесет дополнительные расходы. Об этом во вторник, 28 января, заявил главный инженер предприятия Юрий Феоктистов в беседе с журналистами.

По его словам, причиной зловония стало образования тины и водорослей на дне Дядьковского затона, который используется для водозабора Рязанского, Советского и Октябрьского районов Рязани. После слияния тины и органических веществ для очистки воды стал появляться неприятный запах.

В период с 20 по 26 января в «Водоканал» от рязанцев поступило 379 жалоб.

Лаборатория провела полный анализ воды, однако по химическим и микробиологическим показателям нарушений не выявили.

Несмотря на это, водозабор для района начали осуществлять с частных водоемов РНПК. Феоктистов заявил, что у предприятия уже есть экономические потери, но конкретные цифры называть он отказался.

«Самое главное, что это никак не скажется на потребителях и цена на воду не поменяется», — подчеркнул главный инженер предприятия.

В «Водоканале» также отметили, что в некоторых местах запах может сохраняться, так как промежуточные резервуары для воды до конца не обновились.

Начальник лаборатории «Водоканала» Наталья Антипова извинилась перед рязанцами за предоставленные неудобства и заявила, что на предприятии «не сидели сложа руки».


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