Из-за «рыбной» воды рязанский «Водоканал» понесет дополнительные расходы, но на тарифе это не отразится

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Фото: Pixabay.com
Из-за «рыбной» воды рязанский «Водоканал» понесет дополнительные расходы. Об этом во вторник, 28 января, заявил главный инженер предприятия Юрий Феоктистов в беседе с журналистами.
По его словам, причиной
В период с 20 по 26 января в «Водоканал» от рязанцев поступило 379 жалоб.
Лаборатория провела полный анализ воды, однако по химическим и микробиологическим показателям нарушений не выявили.
Несмотря на это, водозабор для района начали осуществлять с частных водоемов РНПК. Феоктистов заявил, что у предприятия уже есть экономические потери, но конкретные цифры называть он отказался.
«Самое главное, что это никак не скажется на потребителях и цена на воду не поменяется», — подчеркнул главный инженер предприятия.
В «Водоканале» также отметили, что в некоторых местах запах может сохраняться, так как промежуточные резервуары для воды до конца не обновились.
Начальник лаборатории «Водоканала» Наталья Антипова извинилась перед рязанцами за предоставленные неудобства и заявила, что на предприятии «не сидели сложа руки».
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