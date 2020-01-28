Из-за ДТП на Северной окружной образовалась пробка

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Во вторник, 28 января, на Северной окружной произошло ДТП. ОБ этом РЗН. инфо рассказал очевидец аварии.
По его словам, три машины столкнулись около пешеходного перехода.
Из-за аварии на дороге образовалась пробка в сторону Канищева, ее протяженность составляет 2,5 километр.
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