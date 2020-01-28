Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:40, 28 января 2020 50
 0    0

Из-за ДТП на Северной окружной образовалась пробка

Из-за ДТП на Северной окружной образовалась пробка

Во вторник, 28 января, на Северной окружной произошло ДТП. ОБ этом РЗН. инфо рассказал очевидец аварии.

По его словам, три машины столкнулись около пешеходного перехода.

Из-за аварии на дороге образовалась пробка в сторону Канищева, ее протяженность составляет 2,5 километр.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции 1

Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 763
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 106
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 555
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 621
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 346
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум