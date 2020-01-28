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18:44, 28 января 2020 79
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Игорь Греков поучаствовал в пленарном заседании Рождественских парламентских встреч

Игорь Греков поучаствовал в пленарном заседании Рождественских парламентских встреч

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков поучаствовал в пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч, сообщил сайт регионального правительства.

Мероприятие прошло во вторник, 28 января, в рамках Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники».

Заседание возглавили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Матвиенко отметила, что в этом году мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и «по сути открывает масштабный цикл всероссийских мероприятий в рамках Года памяти и славы».

Участники парламентских встреч обсудили вопросы сохранения исторической памяти, патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления духовно-нравственных традиций и семейных отношений.


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