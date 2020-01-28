Игорь Греков поучаствовал в пленарном заседании Рождественских парламентских встреч

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Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков поучаствовал в пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч, сообщил
Мероприятие прошло во вторник, 28 января, в рамках Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники».
Заседание возглавили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Матвиенко отметила, что в этом году мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и «по сути открывает масштабный цикл всероссийских мероприятий в рамках Года памяти и славы».
Участники парламентских встреч обсудили вопросы сохранения исторической памяти, патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления духовно-нравственных традиций и семейных отношений.
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