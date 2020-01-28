Главу Чувашии исключили из «Единой России» из-за того, что он заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами

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Фото: Pixabay.com
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» после того, как он заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новых служебных машин. Об этом
Ранее в интернете появилось видео, где Игнатьев вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя ситуацию, заявил, что «чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением».
В республиканском МЧС эпизод назвали «дружеской шуткой», при этом глава федерального ведомства Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым.
Сам глава республики заявлял, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.
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